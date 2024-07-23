Электрический удлинитель спровоцировал пожар в деревне Меркулово

Фото ГУ МЧС по Орловской области

В начале недели, 22 июля 2024 года, стало известно, что в деревне Меркулово Мценского района произошёл пожар. Загорелась хозяйственная постройка, огонь быстро охватил всё здание. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрического удлинителя.

Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к тушению открытого пламени. Постройка выгорела на площади 48 квадратных метров. На месте происшествия работали сотрудники 10-й ПСЧ Мценского района. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Орловской области.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.