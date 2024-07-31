Орловский электромонтёр заработал штраф 50 тысяч рублей за продажу видеонянь

Сегодня, 31 июля 2024 года, стало известно, что суд Заводского района вынес обвинительный приговор электромонтёру Ивану Тарабанову, который продавал видеоняни через маркетплейс. Жителя Орловской области признали виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст.138 УК РФ). Об этом сообщили Орловские новости.

Фигурантом уголовного дела электромонтёр стал после того, как был пойман при неоднократной продаже видеонянь через маркетплейс. Среди покупателей оказались сотрудники ФСБ. После продажи гаджетов орловца вызвали в местный СК. Там ему сообщили, что устройства с камерой были куплены в рамках следственного эксперимента и теперь он проходит по уголовному делу о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.

В суде орловец свою вину отрицал. По его словам, он продавал не устройство для скрытого наблюдения — а видеоняню, которую сейчас можно купить на всех маркетплейсах.

Суд признал орловца виновным и назначил Тарабанову штраф в размере 50 тысяч рублей. Видеоняни постановили уничтожить. Приговор может быть обжалован.