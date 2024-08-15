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Елена Блиновская еще полгода проведет в СИЗО: известной блогерше продлили арест до 2025 года, видео

Светлана Соколова
15 августа 2024
Видео: прокуратура Москвы

В среду, 14 августа 2024 года, в Савеловском суде Москвы прошло предварительное слушание по делу Елены Блиновской. Известного блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд принял решение продлить срок ареста Блиновской до 2 февраля 2025 года.

Напомним, что блогер была задержана в апреле этого года при попытке покинуть страну. Сначала её поместили под домашний арест, но из-за нарушения условий меры пресечения Блиновскую перевели в следственный изолятор.

Ранее мы сообщали, что что Елена Блиновская заплатила более 80 млн рублей долга перед ФНС.

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