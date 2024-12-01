Эндокринолог рассказала, что вейпы и электронные сигареты наносят вред организму начиная с первой затяжки

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании, которое показало вред вейпов и электронных сигарет. Даже безникотиновые устройства опасны для организма — они негативно влияют на сосуды начиная с первой затяжки.

Эксперимент провели учёные из Пенсильванского университета. В нём участвовали 31 доброволец в возрасте от 21 до 49 лет. Участникам предложили использовать три типа курительных устройств: традиционные сигареты, электронные сигареты с никотином и безникотиновый вейп. Диагностические процедуры, включая магнитно-резонансную томографию, проводили после каждого использования, пишет actualnews.org .

Результаты исследования показали, что насыщенность бедренной артерии снижалась уже после первого вдыхания дыма или пара. Это значит, что лёгкие начинают хуже усваивать кислород сразу после контакта с курительными веществами. При регулярном употреблении вейпов или сигарет могут возникнуть серьёзные проблемы с сосудами.

Доктор Павлова подчеркнула, что последствия такого воздействия могут быть крайне серьёзными.

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