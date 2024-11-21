Энтеровирус атакует: в Орле ввели карантинные ограничения в детских садах и школе

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Сегодня, 21 ноября 2024 года, стало известно, что в Орле из-за роста случаев энтеровирусной инфекции приняли решение ввести карантинные меры в двух детских садах и одной школе. Эту информацию подтвердили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Ограничительные меры коснулись отдельных групп и класса, уточнили представители ведомства.

Какой именно тип энтеровируса стал причиной заболевания, в управлении не сообщили. Напомним, что вирус Коксаки также относится к этой группе инфекций, пишет oreltimes.ru.

Энтеровирусы регулярно выявляются в Орловской области. Например, с начала года зарегистрировано около 60 случаев. По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Румянцева, в августе текущего года на территории области циркулировали как минимум три типа вируса Коксаки А. В 2022 году в Краснозоренском районе была зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, вызванной вирусом Коксаки А6.

Ранее мы писали, что как поддельное сливочное масло и творог из Нижегородской области попало в соцучреждение Орловской области.