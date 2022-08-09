Еще один «электронный звонарь» заработал на Орловщине

В храме в селе Знаменском установили автоматизированную систему управления колоколами. «Автозвонарь» разработан орловскими специалистами. Приобрести его приходу помог благотворитель, — рассказали в пресс-службе орловской митрополии.

Система воспроизводит перезвон для всех церковных служб и крестных ходов — всего более 50 мелодий. Звоном управляет сам настоятель или работники храма. Запустить или приостановить звон шести колоколов можно всего лишь нажатием клавиши в специальном приложении в смартфоне. Здесь же можно задать силу и длительность удара колокола, а также время начала и окончания звона.

По словам настоятеля Знаменского храма иерея Андрея Сорокина, автоматика помогла приходу решить вопрос нехватки кадров. Ведь в селе найти звонаря или желающих учиться этой профессии непросто. Прихожане сельского храма уже оценили красоту «электронного» перезвона. По их словам, по качеству исполнения канонических мелодий «автозвонарь» не уступает человеку. Напомним, ранее «электронный звонарь» появился в Иверском храме города Орла.