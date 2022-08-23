Еще три мастерские оборудуют в Орловском технологическом техникуме

Как рассказала директор Орловского технологического техникума Валентина Тенетилова, на создание мастерских по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» выделено 18 млн рублей. Техникум уже начал работу по подбору оборудования, подготовке дизайн-проекта.

В настоящее время на базе учреждения функционируют 2 площадки проведения демонстрационного экзамена и 7 соревновательных площадок чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс».

На протяжении 6 лет Орловский технологический техникум имеет статус базовой профессиональной образовательной организации, осуществляющей поддержку инклюзивного образования. Здесь созданы все условия для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.