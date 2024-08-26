«Это ни в коем случае не политическое решение»: президент Франции впервые высказался о задержании Павла Дурова

Сегодня, 26 августа 2024 года, президент Франции впервые высказался о задержании Павла Дурова. Макрон заявил, что это решение не является политическим.

— Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Арест директора Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями, — говорится в заявлении Эмманюэля Макрона.

Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля, и он может остаться под стражей до 28 августа, согласно информации прокуратуры Парижа, сообщает РИА «Новости».

Ранее мы писали, что в самолете с Павлом Дуровым находилась криптокоуч Юлия Вавилова.