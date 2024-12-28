Это варенье заранее готовлю в «промышленных» объемах, а потом дарю соседям и знакомым: они говорят, что это их лучший подарок

Это вкусное и полезное лакомство отлично поддерживает иммунитет в холодные месяцы. Однако помните, что его следует хранить не дольше двух месяцев.
Ингредиенты:
- Фейхоа – 450 г
- Мед (жидкий) – 150 г
- Грецкие орехи – 70 г
- Лимон – 1 шт.
Процесс приготовления:
- Подготовка фейхоа: Промойте плоды фейхоа, срежьте жесткие кончики и нарежьте их на 2-4 части, чтобы было удобнее измельчить.
- Добавление лимона и орехов: К нарезанным фейхоа добавьте мелко нарезанный лимон (без косточек) и очищенные ядра грецких орехов. Убедитесь, что в смеси нет лимонных косточек и перегородок от орехов.
- Измельчение: С помощью блендера измельчите все ингредиенты до получения однородной массы.
- Добавление меда: В полученную массу добавьте жидкий мед и тщательно перемешайте.
- Хранение: Переложите варенье в чистую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Храните его там до употребления.
Приятного аппетита!
Это варенье отлично подходит как для самостоятельного употребления, так и в качестве добавки к чаю или десертам. Наслаждайтесь вкусом и пользой!