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Это варенье заранее готовлю в «промышленных» объемах, а потом дарю соседям и знакомым: они говорят, что это их лучший подарок

Евгения Гулевская
29 декабря 2024

Это вкусное и полезное лакомство отлично поддерживает иммунитет в холодные месяцы. Однако помните, что его следует хранить не дольше двух месяцев.

Ингредиенты:

  • Фейхоа – 450 г
  • Мед (жидкий) – 150 г
  • Грецкие орехи – 70 г
  • Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

  1. Подготовка фейхоа: Промойте плоды фейхоа, срежьте жесткие кончики и нарежьте их на 2-4 части, чтобы было удобнее измельчить.
  2. Добавление лимона и орехов: К нарезанным фейхоа добавьте мелко нарезанный лимон (без косточек) и очищенные ядра грецких орехов. Убедитесь, что в смеси нет лимонных косточек и перегородок от орехов.
  3. Измельчение: С помощью блендера измельчите все ингредиенты до получения однородной массы.
  4. Добавление меда: В полученную массу добавьте жидкий мед и тщательно перемешайте.
  5. Хранение: Переложите варенье в чистую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Храните его там до употребления.

Приятного аппетита!

Это варенье отлично подходит как для самостоятельного употребления, так и в качестве добавки к чаю или десертам. Наслаждайтесь вкусом и пользой!

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