Эвакуированных курян разместили в орловской гостинице: около 20 человек

В Ливенском районе Орловской области разместили первую группу эвакуированных курян. Всего в Орёл прибыли 20 человек из Курской области, пострадавшей от атак ВСУ. Как сообщил командир «Бригады Катукова» Денис Орлов, эвакуация началась накануне. Граждане переночевали в гостинице «Русь» в Орле, а после завтрака их отправили в Ливенский район для размещения.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что за ночь удалось эвакуировать более 200 человек с обстреливаемых территорий автобусами. Кроме того, несколько тысяч жителей выехали на личном транспорте. Эвакуация продолжается, обеспечивая безопасность населения в условиях военной обстановки, сообщает «Орелтаймс».