Европейские марки выросли в цене: орловцы выбирают отечественные или китайские автомобили

В конце недели, 20 июля 2024 года, стало известно, что жители Орловской области всё чаще выбирают отечественные или китайские автомобили. Цены на европейские марки значительно выросли, да и стоимость запчастей остаётся высокой, а их поиск иногда затруднён.

Роман Собенков, житель Орла, вспоминает, что раньше можно было ездить на автомобиле в течение 1-2 лет, затем продать его, добавить 250-300 тысяч рублей и приобрести новый. Однако сейчас такой возможности у него нет. Смотрите видеоинтервью по ссылке.

– Сейчас у меня такой возможности нет. У меня «Ларгус», я, наверное, до конца жизни буду на нем ездить, — рассказал Роман Собенков.

Владельцы европейских автомобилей столкнулись с проблемами при поиске автозапчастей, при том, что их качество значительно ухудшилось.