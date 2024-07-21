Европейские марки выросли в цене: орловцы выбирают отечественные или китайские автомобили

В конце недели, 20 июля 2024 года, стало известно, что жители Орловской области всё чаще выбирают отечественные или китайские автомобили. Цены на европейские марки значительно выросли, да и стоимость запчастей остаётся высокой, а их поиск иногда затруднён.
Роман Собенков, житель Орла, вспоминает, что раньше можно было ездить на автомобиле в течение 1-2 лет, затем продать его, добавить 250-300 тысяч рублей и приобрести новый. Однако сейчас такой возможности у него нет. Смотрите видеоинтервью по ссылке.
– Сейчас у меня такой возможности нет. У меня «Ларгус», я, наверное, до конца жизни буду на нем ездить,— рассказал Роман Собенков.
Владельцы европейских автомобилей столкнулись с проблемами при поиске автозапчастей, при том, что их качество значительно ухудшилось.
– Качество стало похуже, даже у брендов, которые были раньше. Запчасти стали служить меньше по сроку службы,— рассказал владелец магазина автозапчастей Никита Дубинин.