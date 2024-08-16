Фаршированные перцы с мясом, рисом и грибами

Приготовьте фаршированные перцы по новому рецепту. Добавьте в классическую начинку шампиньоны и сыр, чтобы сделать блюдо ещё вкуснее и ароматнее.
Время приготовления: 1 час 15 минут.
Активное время приготовления: 20 минут.
Количество порций: 6.
Ингредиенты:
- рис — 100 г;
- репчатый лук — ½–1 штука;
- шампиньоны — 150 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- сыр — 70–100 г;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- фарш из говядины или свинины и говядины — 450 г;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- орегано — ½ чайной ложки;
- болгарские перцы — 6 штук.
Приготовление:
- Отварите рис до готовности и остудите.
- Нарежьте лук и грибы мелкими кусочками. Пропустите чеснок через пресс. Натрите сыр на крупной тёрке.
- Разогрейте масло на среднем огне в сковороде. Обжарьте лук до мягкости.
- Добавьте фарш вместе с чесноком, солью, перцем и орегано. Обжаривайте 5–7 минут. Снимите с огня, остудите, перемешайте с рисом и сыром.
- Срежьте верхушки у перцев и удалите семена. Заполните начинкой и поместите вертикально в форму. При желании накройте перцы срезанными верхушками.
- Добавьте воду в форму так, чтобы её уровень был примерно 3 см. Накройте перцы фольгой и отправьте в разогретую до 180 °С духовку примерно на 35 минут.