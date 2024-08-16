Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Фаршированные перцы с мясом, рисом и грибами

Лилия Липчанская
16 августа 2024
Фото: food.inmyroom.ru

Приготовьте фаршированные перцы по новому рецепту. Добавьте в классическую начинку шампиньоны и сыр, чтобы сделать блюдо ещё вкуснее и ароматнее.

Время приготовления: 1 час 15 минут.
Активное время приготовления: 20 минут.
Количество порций: 6.

Ингредиенты:

  • рис — 100 г;
  • репчатый лук — ½–1 штука;
  • шампиньоны — 150 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сыр — 70–100 г;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • фарш из говядины или свинины и говядины — 450 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • орегано — ½ чайной ложки;
  • болгарские перцы — 6 штук.

Приготовление:

  1. Отварите рис до готовности и остудите.
  2. Нарежьте лук и грибы мелкими кусочками. Пропустите чеснок через пресс. Натрите сыр на крупной тёрке.
  3. Разогрейте масло на среднем огне в сковороде. Обжарьте лук до мягкости.
  4. Добавьте фарш вместе с чесноком, солью, перцем и орегано. Обжаривайте 5–7 минут. Снимите с огня, остудите, перемешайте с рисом и сыром.
  5. Срежьте верхушки у перцев и удалите семена. Заполните начинкой и поместите вертикально в форму. При желании накройте перцы срезанными верхушками.
  6. Добавьте воду в форму так, чтобы её уровень был примерно 3 см. Накройте перцы фольгой и отправьте в разогретую до 180 °С духовку примерно на 35 минут.
Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек