Фаршированные перцы с мясом, рисом и грибами

Приготовьте фаршированные перцы по новому рецепту. Добавьте в классическую начинку шампиньоны и сыр, чтобы сделать блюдо ещё вкуснее и ароматнее.

Время приготовления: 1 час 15 минут.

Активное время приготовления: 20 минут.

Количество порций: 6.

Ингредиенты:

рис — 100 г;

репчатый лук — ½–1 штука;

шампиньоны — 150 г;

чеснок — 3 зубчика;

сыр — 70–100 г;

растительное масло — 2 столовые ложки;

фарш из говядины или свинины и говядины — 450 г;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

орегано — ½ чайной ложки;

болгарские перцы — 6 штук.

Приготовление: