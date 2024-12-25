ФАС прокомментировала рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела анализ цен на бензин и дизельное топливо на заправках и заявила, что их рост находится в пределах темпов инфляции.
Основные выводы:
- Проверено 12 тысяч АЗС, включая крупные вертикально интегрированные компании и независимых поставщиков.
- Темпы роста цен на топливо не превышают уровень инфляции, который в ноябре составил 8,88% (по данным Росстата).
- Цены в оптовом сегменте снизились на 6,3% за последний месяц.
Контроль ситуации:
- В настоящее время ФАС рассматривает 11 антимонопольных дел по подозрениям в незаконном росте цен.
- Рост стоимости топлива контролируется, чтобы не допустить спекулятивных скачков.
Прогнозы инфляции:
- Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции до 4,5% в 2025 году.
- Центральный банк ожидает уровень инфляции в диапазоне 4,5–5%.
Подобные меры и контроль ФАС направлены на стабилизацию ценового давления на рынок топлива и поддержку устойчивости экономики.