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ФАС прокомментировала рост цен на бензин —

Евгения Гулевская
25 декабря 2024

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела анализ цен на бензин и дизельное топливо на заправках и заявила, что их рост находится в пределах темпов инфляции.

Основные выводы:

  • Проверено 12 тысяч АЗС, включая крупные вертикально интегрированные компании и независимых поставщиков.
  • Темпы роста цен на топливо не превышают уровень инфляции, который в ноябре составил 8,88% (по данным Росстата).
  • Цены в оптовом сегменте снизились на 6,3% за последний месяц.

Контроль ситуации:

  • В настоящее время ФАС рассматривает 11 антимонопольных дел по подозрениям в незаконном росте цен.
  • Рост стоимости топлива контролируется, чтобы не допустить спекулятивных скачков.

Прогнозы инфляции:

  • Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции до 4,5% в 2025 году.
  • Центральный банк ожидает уровень инфляции в диапазоне 4,5–5%.

Подобные меры и контроль ФАС направлены на стабилизацию ценового давления на рынок топлива и поддержку устойчивости экономики.

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