Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения в тарифах на вывоз мусора в 23 регионах, включая Орловскую область

В августе 2024 года по сообщению «Ведомостей», общая сумма завышенных тарифов в 2023 году превысила 4,5 миллиарда рублей. Среди нарушений — отсутствие оценки использования регоператором средств из федерального бюджета и некорректная методология при корректировке необходимой валовой выручки. Также было выявлено завышение затрат на транспортировку твёрдых коммунальных отходов (ТКО), учтённых в тарифах региональных операторов.

Жители Орловской области часто выражают недовольство высокими тарифами на вывоз ТКО, особенно когда возникают проблемы с этой услугой. Как оказалось, их претензии были обоснованы, сообщает «Орелтаймс«.