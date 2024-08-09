Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в тарифах на мусор

Фото: ИА “Орелград”

В августе 2024 года по итогам масштабной проверки тарифов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения в 23 регионах России. В числе этих регионов оказалась и Орловская область. Также проблемы с тарифами на вывоз мусора были выявлены в Тульской, Костромской и Смоленской областях.

В Костромской области ФАС уже добилась снижения тарифов в трёх зонах на 1,43%, 1,37% и 0,9%.

Из-за незаконного завышения тарифов в прошлом году граждане переплатили 4,5 миллиарда рублей.

Конкретные претензии к Орловской области пока не озвучены. Однако известно, что среди нарушений — завышение затрат на транспортировку твёрдых коммунальных отходов, учтённых в тарифах региональных операторов. Кроме того, региональный орган регулирования не оценил использование средств, выделенных из федерального бюджета регоператору. Также были нарушены методологические корректировки необходимой валовой выручки, сообщает «Орелград«.