Федеральный бюджет выделил почти 19 млн рублей на лекарства для некоторых групп населения Орловской области

Во вторник, 9 июля 2024 года, стало известно о выделении федеральными властями 18,9 миллиона рублей на закупку медикаментов для определённых групп населения. Об этом проинформировали из Департамента финансов Орловской области. Получателем средств стал областной департамент здравоохранения.

Основная цель финансирования – обеспечение лекарствами жителей региона, страдающих от болезней, угрожающих жизни, а также тех, кто сталкивается с хроническими, прогрессирующими и редкими заболеваниями, ведущими к инвалидности или укорачиванию продолжительности жизни.

Планируется также приобретение медикаментов и медицинских товаров по назначению врачей. Дополнительно, выделенные средства будут направлены на покупку специализированных продуктов лечебного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья.