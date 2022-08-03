Фест-сюрррприз

№25 (692) от 3 августа 2022 г.

Людмила Парицкая

Человечество жаждет новизны и потрясений. Оно с невероятным ускорением, как ему кажется, мчится вперёд, совершенно забывая, что бежит отнюдь не по спирали, а по кругу, и с каждым своим «гениальным» научным открытием стремительно приближается к старту. Потомки Адама не хотят видеть, что сами создают себе трудности, а потом безуспешно пытаются их преодолеть. Род людской всё время порывается победить природу и вполне уже готов даже заменить все живые деревья на конструкторы-трансформеры, которые при желании смогут имитировать различные породы. Например, сегодня это подобие сосны, а завтра – берёзы. Это очень удобно. Не надо ничего выращивать, поливать, горевать, если засохнет. Ключевая фраза – «очень удобно».

Наша орловская мэрия тоже в тренде. Разве может она отстать от всего человечества? Нет! Взять от него самое худшее – её задача! И она с ней с честью справляется! Посмотреть хотя бы на «потёмкинскую деревню» под названием «фестиваль цветов» в месте, где стоит памятник 400-летию г. Орла. Десятилетиями сквер зарастал, засыхал, разрушался, и никому до него не было дела.

И вдруг мэр решил на этом неухоженном пяточке поразить население города, а скорее всего высокого гостя в лице главного коммуниста разнообразием цветов. Что тут началось! Поскольку в Орле всё делается только по образу и подобию, сразу же вспомнили об аналогичном фестивале в Москве. Ведь там не только цветы, а и пшеница на площади колосится – скоро комбайны пустят! Ну и мы туда же. Хотя, понятно, что бюджеты наших городов несопоставимы, и комбайны на «Стрелке» мы не осилим.

Зато мы притащили из умирающего депо полусгнивший современный трамвай, который «Орловские Новости» тут же окрестили «замечательным местом для фотосессии», а местные острословы предрекли ему почётное звание общественного туалета. Вообще, пока я стояла возле этого шедевра, услышала много всяких предложений по использованию подобного лома, но самым интересным был совет перенести в этот сквер полностью всё депо, в котором когда-то довольно долго в качестве исторического памятника стоял трамвай 1912 года выпуска, снятый с пьедестала в перестройку и переданный в действующий трамвайный музей города Сан-Франциско, где он и находится до сих пор. А мне тут же пришла в голову мысль отправить сам фестиваль на «кладбище» трамваев. Украшенный цветами металлолом смотрелся бы по крайней мере оригинально.

Возможно, не всем известно, что 3 ноября 1898 года в Орле (одном из первых городов Российской империи) произошел пуск электрического трамвая.

Теперь я с ужасом думаю: неужели так возмутившая меня (и не только) вырубка здоровых деревьев нужна была только ради плохо отцентрованной установки этой рухляди – гордости мэра? Раздариваем историю, а свою молодёжь приучаем любоваться неуместным барахлом. Если кто-то соскучился по брутальным объектам для фотосессий, то я могу предложить огромное количество всякого мусора, на фоне которого даже самое дешевое свадебное платье будет казаться королевским.

Недавно я на спор за двадцать минут придумала десять стёб-концепций для издевательства над трагедией «Ромео и Джульетта». Богомолов бы обзавидовался. Это я пишу для того, чтобы люди поняли, что для «убийства идеала» не нужен талант – достаточно иметь парадоксальное мышление и склонность к игре ума или полное отсутствие и того, и другого при абсолютном же отсутствии совести, как в случае с пока ещё модным режиссёром. Но с совестью проблемы не только у нашей богемы.

Я шла к «гордости мэра» по жутким, раздолбанным, растрескавшимся и заросшим сорняками дорожкам, когда-то, в прошлой жизни, уверенным в том, что они асфальтированные, и подозревала, что, наверное, их застелят ковровыми, чтобы, не дай Бог, высокие гости не споткнулись. Правда, на этот случай завезли огромное количество сена. Надо будет – подстелят. Приводить же дорожки в порядок некогда, неохота, да и, как нам постоянно внушают, не за что.

Но прошел слух, что трамвай сначала используют как подставку для цветов, а потом снова сошлют в депо. О как! Так, оказывается, у нас в городе денег пропасть, если можно просто так, по чьему-то капризу, перевозить туда-сюда восемнадцатитонную махину. Но, как известно, «нет ничего более постоянного, чем временное», и я опасаюсь, что по «многочисленным просьбам горожан» трамвай на Стрелке решат оставить навечно!

А теперь самое время посмотреть, чем же ещё решил нас порадовать мэр, кроме навсегда уснувшей фантазии. Ну, конечно! Всеми любимым ширпотребом! Мы никак не можем обойтись без глубоко бывших в употреблении алюминиевых деревьев, пожалованных Москвой ещё на позапрошлый Новый год! Что же добру пропадать? Вот тут, среди цветочков, они и обретут новую жизнь! Пусть себе светятся по вечерам! Ради них, родимых, не жалко и живые под топор пустить! Ну, а дополнят оформление «топиарные» фигуры, которые к топиарному искусству не имеют ровным счётом никакого отношения.

И в качестве финального аккорда – взятый, скорее всего, напрокат шатёр. Неужто для торжественной регистрации браков?

То, с каким пренебрежительным снобизмом подаётся этот фестивальный «сюрприз», наводит на мысль, что и этот спектакль разыгрывается для отчёта. Высокие гости со всех трибун будут петь хвалебные оды организаторским способностям устроителей сего зрелища, широко закрыв глаза на «мелкие» недостатки, а горожанам и так сойдёт, ещё и благодарить будут! И ведь будут! Обязательно найдётся какая-нибудь экзальтированная дама, желающая чуть ли не пасть на колени перед мэром в благодарность за замечательный праздник, и, как водится, именно она непременно во время этой судьбоносной процедуры попадёт во все СМИ, и родится легенда о прекрасной, духовной и одновременно богатой жизни в Орле и области!

А легенда эта, может быть, даст возможность нашему губернатору занять место главного коммуниста и в этом статусе с удвоенной силой ещё непримиримее бороться с отдельными имеющимися ещё недостатками уже в масштабах страны!

С уважением ко всем ветвям власти,

гражданка России Людмила Парицкая