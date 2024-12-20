Филипп Киркоров потребовал исключить Анастасию Ивлееву из числа участников новогоднего шоу на канале ТНТ

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Сегодня, 20 декабря 2024 года, стало известно, что Филипп Киркоров, известный российский певец и продюсер, потребовал исключить Анастасию Ивлееву из числа участников новогоднего шоу на канале ТНТ. Причиной такого решения стало нежелание артиста появляться в кадре вместе с телеведущей.

Прошёл год после скандальной «голой вечеринки», которая вызвала широкий общественный резонанс. Авторы шоу «Небриллиантовая рука» прокомментировали ситуацию, отметив, что выбор был сделан в пользу того, кто делает любой проект хитом. «Очевидно, между королём и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — заявили они.

За последний месяц Киркоров неоднократно высказывался в адрес Ивлеевой, называя её «мерзкой крысой» и «тварью», которая «не извинилась после всего», пишут t.me/ostorozhno_novosti. По словам певца, Анастасия обманула его относительно формата мероприятия, подставив его перед публикой. Недавно Ивлеева ответила на обвинения в своём телеграм-канале, указав на то, что райдер Киркорова не был выполнен. Она также упомянула о свитере артиста с надписью «No dick sucking in the library».

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