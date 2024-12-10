Фильм про орловского кота Беляша, приходившего на могилу бойца СВО, планирует снять одна из ведущих продюсерских компаний «Триикс Медиа»

Фото: семьи Панасовых

В Орле кот по имени Беляш станет центральной фигурой нового фильма или сериала, который планирует снять одна из ведущих продюсерских компаний «Триикс Медиа». 9 декабря 2024 года кинокомпания подвела итоги конкурса на лучшее журналистское произведение о героях СВО. Из 120 присланных работ было выбрано 34 лучших, среди которых оказалась и трогательная история Беляша. Все они станут основой для будущих фильмов.

Об этом сообщила активистка и зоозащитница Виталия Румянцева, которая направила свою статью в газету «Орловский Вестник» в конкурс кинокомпании.

В её публикации рассказывается о бедственном состоянии кота Беляша, который приходил на могилу Владислава Панасова — бойца, погибшего на СВО. Мать Владислава обнаружила животное на следующий день после похорон.

Женщина была уверена, что её сын, всю жизнь заботившийся о животных, послал Беляша, чтобы тот нашёл свою семью и получил помощь. Вместе с младшим братом она забрала кота с кладбища и передала его волонтёрам для лечения, пишет орелtimes.

К сожалению, Беляш не смог преодолеть свои болезни и скончался в клинике, где его регулярно навещали волонтёры, а также члены семьи Владислава, по мере возможности.

Ранее мы писали, что орловские врачи детской поликлиники №1 отправятся в Кромской и Троснянский районы для полного обследования детей-сирот.