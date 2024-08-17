Фильм российских режиссеров получил приз «Золотой леопард» на международном кинофестивале в Швейцарии

Короткометражный фильм «Гимн чумы» группы Ataka51 получил награду на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Картина российских режиссёров Дмитрия Горбатого, Алекса Епихова, Филипа Иванова и Сергея Медведева удостоилась приза «Золотой леопард».

Фильм рассказывает о работе оркестра, который пишет мелодию по мотивам трагедии Пушкина «Пир во время чумы». Музыку к ленте написали Леонид Фёдоров и Владимир Мартынов. Разработкой короткометражки занималась немецкая студия Eversince.

Ранее мы писали, что турецкий актёр Бурак Озчивит, звезда турецких сериалов и любимец российских девушек, впервые снимется в российском фильме.