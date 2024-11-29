Финансирование мусорных контейнеров в Орловской области увеличится в пять раз

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин, выступая перед депутатами на сессии областного совета, сообщил о значительном увеличении расходов на ремонт и закупку мусорных контейнеров — в пять раз, сообщает newsorel.ru.
Следует напомнить, что, по мнению перевозчиков, дефицит исправных контейнеров является одной из причин несвоевременного вывоза отходов. Эта ситуация сложилась из-за того, что в Орле муниципальные средства на данные цели не выделялись многие годы. Региональный оператор «Зеленая роща», в свою очередь, имеет право тратить лишь один процент от собираемых с населения средств на контейнеры.
Латынин выразил уверенность, что в ближайшее время обстановка изменится.
«Контейнерные площадки — действительно острое и актуальное вопрос. В этом году региональным оператором проведён ремонт 368 контейнеров, финансируемый за счёт одного процента валовой выручки. Законодательство позволило нам в текущем году увеличить эти расходы до пяти процентов, что существенно улучшит как количество, так и качество контейнеров», — пообещал чиновник.