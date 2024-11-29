Финансирование мусорных контейнеров в Орловской области увеличится в пять раз

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин, выступая перед депутатами на сессии областного совета, сообщил о значительном увеличении расходов на ремонт и закупку мусорных контейнеров — в пять раз, сообщает newsorel.ru.

Следует напомнить, что, по мнению перевозчиков, дефицит исправных контейнеров является одной из причин несвоевременного вывоза отходов. Эта ситуация сложилась из-за того, что в Орле муниципальные средства на данные цели не выделялись многие годы. Региональный оператор «Зеленая роща», в свою очередь, имеет право тратить лишь один процент от собираемых с населения средств на контейнеры.

Латынин выразил уверенность, что в ближайшее время обстановка изменится.