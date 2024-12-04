Финансовые потери орловских предприятий приближаются к 4 миллиардам рублей

© Орловские новости

С января по сентябрь 2024 года 83 предприятия в Орловской области понесли убытки, сумма которых составила 3,9 миллиарда рублей, согласно данным, предоставленным Орелстатом, сообщает newsorel.ru.

В то же время, 202 компании смогли достичь финансового успеха, заработав прибыль в 30 миллиардов рублей. Важно отметить, что в этих впечатляющих статистических данных не учтены малые предприятия, а также государственные и муниципальные учреждения, финансовые организации, как кредитные, так и некредитные.

Согласно подсчётам статистиков, к концу сентября кредиторская задолженность компаний возросла и превысила 113 миллиардов рублей. Эта цифра отражает сложные реалии, с которыми сталкиваются бизнес-субъекты в регионе, указывая на необходимость более глубокого анализа и поддержки финансовой устойчивости. В условиях переменчивого рынка, каждая цифра имеет значение, и ее необходимо учитывать, чтобы осуществить грамотное планирование и стратегии на будущее.