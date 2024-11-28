Физрук якутского педколледжа изнасиловал студентку, а потом заставлял её жить с собой на протяжении трёх лет

t.me/mash

Физрук якутского педагогического колледжа стал обвиняемым в тяжком преступлении, когда его жертва, студентка, обратилась за помощью. Она была насильственно удерживаемой им в течение трех лет, как охраняемая, но угнетённая душа. Родители девушки, глубоко потрясенные, подали сигнал тревоги, утверждая, что этот мужчина едва не лишил их дочь жизни, обрушив на неё свой гнев в виде швабры в приступе ревности, сообщает t.me/mash.

58-летний Гоголев Альберт А., обладатель множества наград и автор работы на тему «Личностно-ориентированный подход к обучению», избрал странный метод взаимодействия со своей студенткой. Варвара К. рассказала, что в начале своего обучения он изнасиловал её, а затем, манипулируя фактом их связи, заставил её жить под одной крышей. Три года борьбы с физическим и эмоциональным насилием завершились лишь после попытки убийства в мае, когда он вновь проявил свою жестокость.

Получив поддержку от родителей, мама обратилась в полицию, и Следственный комитет Кобяйского района начал расследование. Педагог ушёл по собственному желанию, а Варвара, обретя свободу, снова встретила любовь.