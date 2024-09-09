ФК «Орёл» одержал сокрушительную победу над «Коломной»

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В воскресенье, 8 сентября 2024 года, футбольный клуб «Орёл» порадовал своих болельщиков крупной победой в матче против «Коломны». Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу орловцев. Об этом сообщил Орелtimes 8 сентября 2024 года.

Матч проходил на выезде, и с первых минут было очевидно, что «орлы» настроены только на победу. Уже в первом тайме игроки ФК «Орёл» забили три мяча в ворота соперника, а во втором — ещё один. Голами отличились Артём Лукша, Иван Ставцев, Максим Дмитриев и Дмитрий Копылов.

Для «Коломны» это поражение стало очередным в сезоне — команда занимает последнее место в турнирной таблице третьей группы Второй Лиги. А вот «Орёл», наоборот, поднялся на одну строчку и теперь занимает десятое место.

Следующий матч ФК «Орёл» проведёт 15 сентября на стадионе имени Ленина. Соперником станет команда «Космос» из Долгопрудного.

Ранее мы сообщали, что ФК «Орёл» прервал серию поражений и одержал историческую победу в матче с курским «Авангардом».