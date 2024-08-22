ФК «Орёл» прервал серию поражений и одержал историческую победу в матче с курским «Авангардом»

В среду, 21 августа 2024 года, футбольный клуб «Орёл» порадовал своих болельщиков долгожданной победой. В рамках Кубка России команда встретилась с курским «Авангардом» и сумела одержать верх над соперником. Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу «Орлов».

Авторами голов стали Георгий Борисов и Максим Тарасов. Эта победа стала особенно значимой для клуба, так как он не забивал и не побеждал в рамках Кубка страны более 10 лет. Об этом сообщили Спорт Экспресс.

Следующий матч ФК «Орёл» проведёт против белгородского «Салюта». Болельщики надеются, что эта победа станет началом новой успешной серии игр для любимой команды.

Ранее мы сообщали, что впервые за 8 лет, «Орел» и «Авангард» встретятся на Кубке России.