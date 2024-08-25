ФК «Орёл» сыграет с «Авангардом»: матч состоится в в Туле, дата и время

Сегодня, 25 августа 2024 года, футбольный клуб «Орёл» встретится с командой «Арсенал-2» в Туле. Туляки постараются взять реванш за обидное поражение в первом круге. На данный момент «Арсенал-2» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка благодаря семи победам и трём ничьим. Однако восемь матчей команда проиграла.

Стоит отметить, что начало сезона было для туляков успешным, но затем они сдали позиции. Во втором круге турнира ситуация стала ещё хуже: три поражения в четырёх матчах. Орловские футболисты сейчас на подъёме как физически, о чём говорит их уверенная игра в Кубке России, так и эмоционально. Поэтому у них есть все шансы на победу.

Напомним, что матч первого круга между «Орлом» и «Арсеналом» был напряжённым. Проигрывая с седьмой минуты, орловская команда сумела сравнять счёт за четыре минуты до конца основного времени, а затем забить победный гол в добавленное время.

После игры у тульских игроков возникли вопросы к судейству, и после эмоционального обсуждения несколько игроков были удалены. При этом «Арсенал-2» демонстрировал грубую игру на протяжении всего матча, сообщает «Орелтаймс».