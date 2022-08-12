Гастрономический фестиваль окрошки и картошки пройдет на Орловщине 4 сентября (6+)

4 сентября в поселке Первомайский Верховского района состоится региональный гастрономический фестиваль окрошки и картошки. Фестиваль познакомит участников и гостей мероприятия с историей и разнообразием приготовления исконно русских кулинарных блюд, таких как окрошка и картошка, а также представит местных товаропроизводителей, мастеров гончарного и ремесленного искусства, талантливые музыкальные коллективы и профессионалов кулинарного дела.

В рамках фестиваля будет организовано 12 тематических площадок, на одной из которых будет приготовление и дегустация различных видов окрошки. Гости мероприятия смогут насладиться вкусом и открыть для себя новые рецепты оригинального супа.

Также в программе контактный зоопарк, катание на лошадях пони, мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол, выступление творческих коллективов Орловской области и Брянской областей и многое другое.

В пресс-службе облправительства отметили, что фестиваль окажет влияние на развитие регионального туризма и популяризацию событийного туризма в Орловской области, а также повысит интерес к истории и культуре региона.