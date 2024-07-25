Где найти туалет: орловцы пожаловались на их отсутствие в городе

В среду, 24 июля 2024 года, стало известно, что жители Орла в социальных сетях выразили недовольство отсутствием общественных туалетов в городе. В ответ на это городская администрация предоставила подробную информацию о количестве доступных туалетов. Об этом сообщили Истоки.

По данным мэрии, в настоящее время в Орле насчитывается 13 общественных туалетов, 15 надворных санитарных установок и 14 биотуалетов. Вот некоторые из них:

три туалета находятся в парке Победы;

два туалета расположены в Детском парке: один — в административном здании рядом с комнатой матери и ребёнка, другой — модульный трёхкабиновый туалет, одна кабинка которого предназначена для инвалидов-колясочников;

один модульный комплексный туалет с одновременным посещением до 15 человек находится в Городском парке культуры и отдыха. Он также оборудован кабинкой для инвалидов-колясочников. Кроме того, на территории аттракционов этого парка есть ещё два биотуалета.

Однако, несмотря на предоставленную информацию, проблема отсутствия общественных туалетов остаётся актуальной уже много лет. Жители города, которые хотя бы раз гуляли по центру Орла или другим районам, прекрасно знают об этом. Поэтому простое перечисление туалетов вряд ли поможет решить эту проблему.