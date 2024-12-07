Где провести зимние каникулы за границей и не разориться

Популярные пляжные курорты сегодня либо безвизовые, как Турция, Эмираты и Таиланд, либо с возможностью получения визы прямо в аэропорту, как в Египте. Проблем с авиабилетами нет, однако найти свободные номера в отелях на пиковые даты становится всё сложнее.

Из доступных зарубежных направлений можно отправиться в Турцию. Более половины (53%) туристов выбирают Анталью, 47% направляются в Стамбул, также популярны термальные курорты в Ялове, — рассказала KP.RU Ольга Иванова, PR-директор туроператора FUN&SUN.

Также можно забронировать пляжный отдых во Вьетнаме: Муйне, Нячанге и Фукуоке. Оптимальный перелет – через китайские авиакомпании в Нячанг с пересадкой в Чэнду или Гуанчжоу. А из Москвы есть прямые рейсы «Аэрофлота» в Хошимин, что удобно туристам, планирующим отдых в Муйне, — делится деталями Анна Филатовская, PR-директор туроператора «Русский Экспресс».

На Шри-Ланке некоторые отели на Новый Год уже полностью забронированы, особенно на курорте Унаватуна и в бюджетных гостиницах Хиккадувы. В Узбекистане еще можно забронировать отдых в горах и санаторные туры. В Китае, несмотря на визовые ограничения, есть возможность безвизового въезда на Хайнань при прямом перелете, сообщает «Комсомольская правда».

ЦЕНА ВОПРОСА

Анталья, тур на 5 дней с перелетом и проживанием в отеле 3* без питания — от 72 тысяч рублей на двоих.

Стамбул с теми же условиями — от 80 тысяч рублей,

ОАЭ — от 163 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в Шардже а отеле 3* с завтраками.

Египет — от 180 тысяч рублей на двоих, причем в отеле 4* «Все включено».

Хайнань — от 333 тысяч рублей на двоих за 10 дней с вылетом 4 января в отеле 5* с завтраками

Таиланд — от 352 тысяч рублей за неделю на Пхукете в отеле 3* с завтраками.

Шри-Ланка — от 410 тысяч рублей за 10 дней в гестхаусе, питание не включено.