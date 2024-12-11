Где в Орле будет построен новый бассейн?

Строительство нового бассейна в Орле, о котором ранее сообщил руководитель Департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов, начнется в живописном Зареченском микрорайоне.

Как стало известно, участок площадью 27,7 тыс. кв. м, переданный Центральному стадиону Орла областным правительством, уютно расположился между улицами Зареченская и Царев Брод.

Этот бассейн, как выяснили эксперты, не будет любимым 50-метровым, как планировалось изначально, а будет соответствовать стандартным размерам. Однако его концепция предвещает удивительное сочетание с современным спортивным залом, что придаст атмосфере активного отдыха новые грани.

В настоящее время ведется работа над проектом данного спортивного заведения, который с нетерпением ожидают любители водных видов спорта и физической активности. Этот проект не только оживит округу, но и сделает важный вклад в формирование здорового образа жизни горожан, сообщает «ОрелТаймс».