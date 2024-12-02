Где в Орловской области чаще всего выявляют ВИЧ-инфекцию?

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ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех районах Орловской области, однако есть территории, где заболевание встречается чаще. Об этом сообщили в орловском Центре СПИД в конце ноября 2024 года.

Больше всего случаев заражения ВИЧ выявлено в Мценске, Ливенском районе и Орловском округе. Также выше среднеобластных показатели заболеваемости в Заводском, Северном и Железнодорожном районах Орла, пишет орелtimes.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции областного Департамента здравоохранения Наталья Абашина поделилась и хорошей новостью. Она сообщила, что с 2020 года в регионе не зафиксировано ни одного случая рождения детей с ВИЧ-инфекцией.

Всего в Орловской области зарегистрированы около 2 тысяч носителей инфекции.

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