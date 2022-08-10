10 августа 2022



Гендиректор Корпорации развития Орловской области Николай Шин уволился по собственному желанию

Сегодня, 10 августа, пост генерального директора Корпорации развития Орловской области (КРОО) покидает Николай Шин.

Как сообщает пресс-служба корпорации, совет директоров КРОО удовлетворил его просьбу об увольнении по собственному желанию.

Также сегодня совет директоров назначил нового руководителя КРОО — Ларису Чернову, которая до настоящего времени занимала должность заместителя генерального директора КРОО.

Лариса Ивановна Чернова родилась в 1973 году во Мценске.

В 1995 году Чернова окончила учетно-экономический факультет Орловского коммерческого института (сейчас Орловский государственный университет экономики и торговли) по специальности «Бухгалтер-аудитор».

В течение 20 лет работала на различных позициях в Сбербанке.

С 2015 по 2022 годы занимала должность заместителя главы администрации города Мценска по экономике и финансам, курировала вопросы инвестиционного развития, принимала участие в становлении территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

 

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Опубликовано 10 Авг 2022 в 15:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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