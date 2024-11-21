Гендиректор „Орёлводоканала“ получил наказание за ржавую воду:какое?

© Александр Шеварыкин

Прокуратура Орловской области провела проверку по факту жалоб жителей на ржавую воду. Об итогах проверки сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает newsorel.ru.

Установлено, что 16 ноября произошло отключение электроснабжения по насосным станциям и скважинам МПП ВКХ «Орелводоканал». Электроснабжение было восстановлено в тот же день. Однако в результате аварии было нарушено качество питьевой воды в Заводском, Советском районах города и в ряде населенных пунктов Орловского МО.

— В поставляемой гражданам питьевой воде были превышены допустимые нормативные показатели, — уточнили в прокуратуре.

В связи с этим гендиректору «Орелводоканала» внесли представление об устранении нарушений, а также поставили вопрос о перерасчете платы за воду. Также прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела в отношении гендиректора предприятия об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению).

Устранение нарушений, ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, жители Заводского и Советского районов Орла двое суток жаловались на ржавую воду из-под крана. Причинами ржавых потоков послужили авария на Кромском водозаборном узле и скачок напряжения сети электроснабжения. При этом чиновники из городской администрации заверили орловцев, что коричневая вода из кранов безопасна и возможна для использования в быту. Тем временем орловцы обратили внимание на ужасающее состояние фильтров для очистки воды.