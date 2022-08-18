ГИБДД: не все дороги возле школ в Орле соответствуют нормам безопасности

Сегодня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В ней приняли участие представители ГИБДД и администрации Орла.

Первоочередной темой для обсуждения стало состояние пешеходных переходов рядом с учреждениями образования. Заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Орлу Алексей Панфилов обратил внимание на их готовность к началу нового учебного года и назвал конкретные адреса:

«Сотрудники ГИБДД провели выездную проверку и обследовали подъезды ко всем образовательным учреждениям, в том числе к дошкольным и учреждениям дополнительного образования. Выявлен ряд нарушений. Среди них – неопиленные деревья и кустарники, которые закрывают обзор на пешеходных переходах, а также скрывают дорожные знаки — в районе школ №№ 28, 34, 18, 33, 7, 5, 20 и лицеев №21 и №22».

Также Панфилов указал на участки, где отсутствуют «зебра» и искусственные неровности. Все они находятся на дорогах, где производился ремонт: на Карачевском шоссе и ул. Максима Горького.

«Необходимо привести в соответствие с правилами дорожного движения все указанные участки, чтобы избежать аварийных ситуаций»,- отметил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Орлу.