Гигиена сна: как часто нужно обновлять постельное белье

Постельное бельё — это не только элемент домашнего уюта, но и место скопления пыли, пота, различных загрязнений и отмерших частиц кожи. Именно поэтому так важно периодически обновлять его.

Если не соблюдать гигиену постельного белья, это может привести к неприятным последствиям для здоровья. В тёплой и влажной среде, которую создаёт несвежее бельё, активно размножаются бактерии и вредные микроорганизмы. Это может вызвать кожные заболевания и проблемы с дыханием.

Как часто нужно менять постельное белье?

Рекомендуется обновлять комплект каждые 7–10 дней.

Состояние здоровья. Если вы заболели, то лучше менять бельё чаще обычного.

Индивидуальные особенности. У каждого человека свой уровень потоотделения, поэтому некоторым людям может потребоваться более частая смена белья.

Время года. Летом, когда мы потеем сильнее, стоит менять комплект чаще.

Домашние животные. Если у вас есть домашние питомцы, которые спят на вашей кровати, придётся менять бельё ещё чаще.

Для детского постельного белья рекомендуется придерживаться более строгого графика — менять его раз в неделю или по мере загрязнения. Регулярная замена постельного белья поможет сохранить здоровье и обеспечит комфортный сон.