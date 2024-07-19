Глава Болхова Владимир Авилов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

Сегодня, 19 июля 2024 года, в Орловской области задержан Владимир Авилов, мэр города Болхов. Он стал фигурантом уголовного дела о приёмке недоделанного объекта благоустройства «Болховкин луг». Изначально дело было возбуждено по факту обнаружения преступления, и конкретных подозреваемых в нём не было.

Как сообщили в Следственном комитете, Авилов был задержан, и следователь намерен ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб от действий мэра оценивается в 66 миллионов рублей.

После проверки, проведённой прокуратурой, материалы были переданы в СК, где и было возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, глава Болхова лично распорядился принять недоделанный объект и ввести его в эксплуатацию. В результате неготовность объекта стала очевидна всем, включая председателя СКР Александра Бастрыкина.