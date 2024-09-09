Глава «Царьграда», олигарх Константин Малофеев женился на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой

В воскресенье, 8 сентября 2024 года, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова заключили брак в элитном подмосковном поселке Довиль, как сообщает Telegram-канал Baza. На свадебном торжестве, которое обошлось в десятки миллионов рублей, выступили популярные артисты, включая Валерию, Григория Лепса, Диму Билана и Леонида Агутина.

Слухи об отношениях Малофеева и Львовой-Беловой начали появляться зимой 2024 года, когда их заметили вместе на крестном ходе в Екатеринбурге. Дата свадьбы, 8 сентября, была выбрана неслучайно: этот день в народном календаре связан с памятью святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей брака.

Мария Львова-Белова ранее была замужем за священником РПЦ Павлом Когельманом; у пары было девять детей, четверо из которых они усыновили. Константин Малофеев также был женат и имеет троих детей.

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