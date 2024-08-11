Глава Департамента спорта Берестов: у ФК «Орёл» хорошие перспективы

В августе 2024 года руководитель Департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов оценил результаты футбольного клуба «Орёл», выступающего во Второй лиге. В эфире передачи «Готов ответить» на телеканале «Первый областной» он выразил уверенность в том, что команду ждёт успех.

«Начало сезона было непростым. Это связано с тем, что многие игроки не имели опыта выступлений на профессиональном уровне. Почти все матчи заканчиваются с небольшим перевесом или вничью. Иногда это связано с психологией, иногда — с удачей. Без везения в спорте никуда, но иногда оно отворачивается от наших игроков. Однако я уверен, что всё будет хорошо и у команды большое будущее, особенно учитывая поддержку болельщиков. Пройдёт время, и наша команда будет претендовать на более высокие места», — сказал чиновник.

Также Берестов рассказал о финансовом положении клуба. По его словам, проблем с деньгами нет.

«С финансирован— заявил глава Департамента.ием всё хорошо. Клуб чётко следует плану, который мы поставили перед ним в начале года. Кроме того, появились спонсоры, а болельщики активно поддерживают команду. Поэтому я уверен, что этот сезон мы закончим успешно», — заявил глава Департамента.

Напомним, после первой половины сезона во Второй лиге Б ФК «Орёл» занимает 11-е место из 15. После начала второго круга первенства по результатам двух матчей орловская команда опустилась на одну позицию, сообщает «Орелтаймс».