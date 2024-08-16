Глава Орловского муниципального округа Роман Жуков уходит в отставку

Сегодня, 16 августа 2024 года, как стало известно ОрелТаймс из собственных источников, Роман Жуков, возглавлявший Орловский муниципальный округ с ноября 2021 года, покидает свой пост. Сам Жуков отказался комментировать эту информацию, что подтверждает её достоверность.

-Я не буду давать комментарии по этому поводу, — сказал Жуков в телефонном разговоре.

Причины ухода Жукова с должности не уточняются, как и его дальнейшие планы. Известно, что ему 44 года. Он родился в Орле и начал свою карьеру в 2001 году в администрации Орловского района Орловской области. В 2020 году он занял высшую должность муниципальной службы — начальник Управления культуры, молодёжной политики и спорта. Жуков имеет два высших образования: преподаватель физической культуры и «Менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление».