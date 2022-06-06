6 июня 2022



Глазуновские прокуроры добиваются обустройства детских спортивно-игровых площадок в деревнях

Прокуратурой Глазуновского района проведена проверка исполнения законодательства о гарантиях прав детей, физической культуре и спорте.

Установлено, что в населенных пунктах на территориях Тагинского, Отрадинского, Сеньковского, Краснослободского, Очкинского, Богородского сельских поселений отсутствуют общедоступные для массового использования, оборудованные согласно нормам безопасности детские игровые и спортивные площадки.

Земельные участки для размещения детских спортивно-игровых площадок не определены, кадастровые работы по их межеванию и постановке на государственный кадастровый учет с соответствующим видом разрешенного использования не проводились. Строительство детских спортивно-игровых площадок и приобретение игрового оборудования органами местного самоуправления не планировалось, денежные средства на указанные цели не выделялись. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории поселений не разработаны и не реализуются.

В результате допущенного органами местного самоуправления бездействия нарушались права и охраняемые законом интересы детей на отдых и оздоровление.

В целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетних прокуратурой района предъявлено в суд шесть исковых заявлений об обязании администраций сельских поселений организовать обустройство на территории населенных пунктов безопасных детских спортивно-игровых площадок и определить эксплуатирующую организацию в целях контроля за их техническим состоянием, обслуживания и необходимого ремонта игрового оборудования.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение принятых судебных актов находится на контроле прокуратуры района, информирует пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 06 Июн 2022 в 16:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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