Голливудский актёр Джонни Депп променял русскую невесту на испанскую модель

Похоже, роман 61-летнего Джонни Деппа с 26-летней моделью из Екатеринбурга Юлией Власовой подошел к завершению. Напомним, в середине июля папарацци запечатлели голливудского актера в объятиях светловолосой красавицы на вертолетной площадке в Лондоне. Спустя четыре месяца Юлия объявила о своих планах выйти замуж, сообщает ural.kp.ru.

Иностранные СМИ сообщали, что их искрометный роман длится уже несколько лет, однако влюбленные сохраняли невозмутимость, не торопясь называть друг друга «парнем» и «девушкой». Долгое время ни Джонни, ни Юлия не комментировали слухи, однако уральская модель сделала исключение для KP.RU, рассказав о знакомстве с звездой «Пиратов Карибского моря» на 55-м кинофестивале в Карловых Варах в 2021 году.

– Джонни – интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным, – заметила она, не раскрывая подробностей личной жизни.

Слухи о романе проявлялись в совместных фотографиях, которые Юлия выставляла в соцсетях. Однако 29 ноября в прессе начала появляться информация о новом романе Деппа с испанской моделью Джесс Бордиу, и его представители поспешили опровергнуть слухи о связи с Юлией.