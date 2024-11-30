Голодовка на корабле: как россияне оказались в ловушке по пути в Антарктиду

Россияне устроили голодовку на борту лайнера, который застрял в бескрайних просторах океана, следуя в Антарктиду. Роскошный круиз прервался в тот момент, когда мощный двигатель, отказав, отправил пассажиров в водоворот недовольства. Туристы, разочарованные несбывшимися мечтами, требуют вернуть свои средства, сообщает t.me/mash.

13 ноября 170 отдыхающих были счастливы погрузиться на судно SH DIANA в Кейптауне. Все шло по плану, пока 22 ноября не произошла непредвиденная поломка. Долгожданная белоснежная земля, манившая вдали, осталась недостижимой. В течение четырех дней путешественники должны были посетить живописные острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, памятник Д’Юрвилю, Янки-Харбор и остров Десепшн. Стало известно, что рэпер Баста, который должен был сопровождать их в этом приключении, в последний момент отказался.

Гнев участников круиза вспыхнул, когда компания объявила, что полная компенсация им не светит. В знак протеста российские и китайские туристы объявили голодовку, требуя вернуть свои кровные. Цена удовольствия колебалась от 485 до 694 тысяч рублей за билет. Пока россияне лишь воздерживаются от пищи, китайцы готовятся взять корабль штурмом. Девять смелых граждан подали жалобу в Международную морскую организацию и готовят иски в суд.