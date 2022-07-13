Городские власти смотрели на месте — быть ли новой дороге в Наугорском микрорайоне

Сегодня, 13 июля, состоялся комиссионный выезд депутатов горсовета и руководства горадминистрации в микрорайон «Наугорский», где вместе с активистами этого микрорайона власти обсудили дальнейшую судьбу строительства дороги из микрорайона «Болховский» в направлении Наугорского шоссе.

Конфликт вокруг строительства этой дороги имеет давнюю историю. Еще в 2020 году жители микрорайона «Наугорский» выступили против этого. Все дело в том, что дорога должна была проходить через жилой массив, который уже не справляется с автомобильным трафиком, улица Героев Пожарных не предназначена для прохождения большого количества транспорта.

«Наш микрорайон уже «задыхается» в пробках, — говорят активисты, пришедшие на встречу. – В часы пик, а особенно во время учебного года, микрорайон практически стоит. Мы убеждены, что новая дорога из «Болховского» микрорайона только осложнит ситуацию, а не улучшит ее. Да и расстояние от домов слишком маленькое и люди просто не смогут элементарно открыть окна из-за шума и пыли, а выходя из подъездов своих домов, сразу попадут на проезжую часть. Более того, мы должны учитывать, что в нашем микрорайоне много детишек, здесь расположены школа и детский сад, а значит – мы не имеем право подвергать их такой опасности. По этой же причине нельзя строить дорогу и по улице Скворцова, которая, помимо всего прочего, гораздо уже дороги Героев Пожарных».

«Мы собрались в этом микрорайоне для того, чтобы представители городской администрации увидели воочию и услышали мнение жителей этого микрорайона по вопросу строительства дороги из микрорайона «Болховский» в направлении Наугорского шоссе, — говорит заместитель председателя городского Совета, депутат по этому округу Владимир Негин. – Никто не спорит о необходимости дополнительной дороги, но при этом необходимо учитывать мнение людей. Глубоко убежден, что к этому вопросу надо подойти взвешено и рассмотреть другие варианты, которые устроят всех и не будут проходить через микрорайон «Наугорский». Например, объезд этого микрорайона с выездом на Наугорское шоссе в районе заправочной станции. Это решение удовлетворило бы жителей этих двух микрорайонов и было бы оптимальным. А про вариант строительства через Героев Пожарных – забыть раз и навсегда».

Присутствовавший на встрече и.о. первого заместителя мэра города Вадим Ничипоров отметил, что внимательно выслушал все пожелания и замечания собравшихся активистов и они непременно будут учтены.

Владимир Негин попросил присутствовавшего на выезде сотрудника областного управления архитектуры передать мнение жителей руководству данного структурного подразделения: «Все дело в том, что законодательно процедура по этому вопросу не завершена, она просто заморожена. Итогом должны стать публичные слушания. Уже сейчас понятно, что жители микрорайона «Наугорский», равно как и «Болховского», будут категорически против этого варианта строительства дороги. Думаю, что лучшим вариантом для всех, стало бы поставить жирную точку и больше не возвращаться к этому вопросу», — сообщает пресс-служба горсовета.