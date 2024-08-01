Гороховый суп с копчёностями: сытный и ароматный обед для всей семьи

Время приготовления: 4 часа

Количество порций: 6

Если вы ищете рецепт вкусного и сытного горохового супа, то вы попали по адресу! В этой статье мы расскажем вам, как приготовить ароматный гороховый суп с колбасой и беконом.

Ингредиенты:

колотый горох — 250 г;

картофель — 2–3 штуки;

копчёный бекон — 70 г;

морковь — 1 штука;

репчатый лук — 1 штука;

вода — 1 800 мл;

сушёный тимьян — ¼ ч. ложки;

копчёная колбаса — 300–350 г;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу.

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Приготовление: