Гороховый суп с копчёностями: сытный и ароматный обед для всей семьи

Время приготовления: 4 часа
Количество порций: 6
Если вы ищете рецепт вкусного и сытного горохового супа, то вы попали по адресу! В этой статье мы расскажем вам, как приготовить ароматный гороховый суп с колбасой и беконом.
Ингредиенты:
- колотый горох — 250 г;
- картофель — 2–3 штуки;
- копчёный бекон — 70 г;
- морковь — 1 штука;
- репчатый лук — 1 штука;
- вода — 1 800 мл;
- сушёный тимьян — ¼ ч. ложки;
- копчёная колбаса — 300–350 г;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу.
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Приготовление:
- Горох замочите в воде на 2–3 часа или больше. После промойте.
- Картофель нарежьте средними кусочками, бекон и морковь — мельче. Лук порубите.
- В кастрюле для супа за несколько минут подрумяньте бекон. Засыпьте лук и готовьте ещё 4–5 минут. Добавьте картофель с морковью, обжаривайте минуту-две.
- Туда же положите горох, залейте водой, закиньте тимьян. Доведите до кипения и проварите на среднем огне 5 минут.
- Прикройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до небольшого и варите 30 минут.
- Добавьте в суп нарезанную колбасу, посолите и поперчите. Варите всё вместе ещё 15 минут.