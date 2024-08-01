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Гороховый суп с копчёностями: сытный и ароматный обед для всей семьи

Анастасия Казакова
01 августа 2024
Фото: fotek / Depositphotos

Время приготовления: 4 часа
Количество порций: 6

Если вы ищете рецепт вкусного и сытного горохового супа, то вы попали по адресу! В этой статье мы расскажем вам, как приготовить ароматный гороховый суп с колбасой и беконом.

Ингредиенты:

  • колотый горох — 250 г;
  • картофель — 2–3 штуки;
  • копчёный бекон — 70 г;
  • морковь — 1 штука;
  • репчатый лук — 1 штука;
  • вода — 1 800 мл;
  • сушёный тимьян — ¼ ч. ложки;
  • копчёная колбаса — 300–350 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу.

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Приготовление:

  1. Горох замочите в воде на 2–3 часа или больше. После промойте.
  2. Картофель нарежьте средними кусочками, бекон и морковь — мельче. Лук порубите.
  3. В кастрюле для супа за несколько минут подрумяньте бекон. Засыпьте лук и готовьте ещё 4–5 минут. Добавьте картофель с морковью, обжаривайте минуту-две.
  4. Туда же положите горох, залейте водой, закиньте тимьян. Доведите до кипения и проварите на среднем огне 5 минут.
  5. Прикройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до небольшого и варите 30 минут.
  6. Добавьте в суп нарезанную колбасу, посолите и поперчите. Варите всё вместе ещё 15 минут.
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