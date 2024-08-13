Горы мусора под открытым небом: общественное движение бьёт тревогу

Фото: телеграм-канал Граждане Орла

В понедельник, 12 августа 2024 года, в социальных сетях активисты опубликовали фотографии в телеграм-канале «Граждане Орла», на которых видно, что отходы складируются под открытым небом и размещаются на непредназначенных для этого площадях.

Общественники обеспокоены тем, что из-за дождя нечистоты могут попасть в почву и реку Балку Непрец, а затем и в Оку. Об этом сообщил информационный портал «Истоки».

«Граждане Орла» призывают надзорные органы, следственный комитет и депутата Госдумы Ольгу Пилипенко разобраться в ситуации.