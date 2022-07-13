Горящий полигон во Мценске заинтересовал прокуратуру

Напомним, после старта «мусорной реформы» чиновники разных уровней обещали, что в сфере обращения с отходами будет наведен порядок. В частности будут строго соблюдаться все нормы и правила при захоронении т.н. «хвостов» — отходов, из которых отобрали все полезные фракции. Однако, по факту порядка особо больше не стало. Так, несколько дней горел полигон ТБО в г. Мценске. Прокуратура Орловской области начала проверку по факту возгорания полигона ТБО. К проверке привлечены специалисты региональных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.