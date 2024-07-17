Госавтоинспекция города Орла временно приостановила замену и выдачу водительских прав

Сегодня, 17 июля 2024 года, жителей города Орла предупредили о том, что в данный момент невозможно заменить или получить водительское удостоверение в отделении №4 экзаменационной работы.

Причиной стал технический сбой в системе, который сейчас пытаются устранить, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

-Просим граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и воздержаться от посещения отделения №4 экзаменационной работы по замене и выдаче водительских удостоверений в городе Орле, – обратились к орловцам в ведомстве.

Остальные подразделения орловской Госавтоинспекции работают в штатном режиме. О возобновлении замены и выдачи прав сообщат дополнительно.