В России с 1 января 2025 года увеличат штрафы за нарушение ПДД: что изменится?

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Сегодня, 12 декабря 2024 года, Госдума приняла поправки, которые предусматривают повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. В среднем размер штрафов увеличится в 1,5 раза. Давайте рассмотрим подробнее, какие изменения нас ждут.

Превышение скорости на 20-40 км/ч будет стоить 500–750 рублей вместо прежних 300. За превышение на 40-60 км/ч придётся заплатить от 1000 до 1500 рублей, а не 500, как раньше. Если скорость превышена на 60-80 км/ч, штраф составит от 2000 до 2500 или 3000–3750 рублей (вместо 1000).

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передача управления такому лицу обойдётся в 30 000 – 45 000 рублей. Это в два раза больше, чем сейчас.

Использование телефона во время вождения будет стоить от 1500 до 2250 рублей.

Непристёгнутый ремень безопасности — от 1000 до 1500 рублей.

Проезд на запрещающий сигнал светофора — 1000–1500 рублей. Повторное нарушение — 5000–7500 рублей.

За непропуск пешехода придётся заплатить 1500–2500 или 2250–3750 рублей.

Нарушение правил остановки и стоянки — от 500 до 750 рублей.

Кроме того, решено снизить скидку за оплату штрафа в течение 30 дней. Сейчас она составляет 50%, а станет — 25%.

Ещё одно важное изменение касается проезда под знаком, запрещающим движение грузовиков, пишет Mash. Штраф за это нарушение увеличится в десять раз — с 500 до 5000 рублей по всей стране, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сумма составит 7,5к. За повторное нарушение придётся заплатить 10к. По мнению экспертов, это поможет разгрузить города от фур, улучшит ситуацию на дорогах и снизит количество ДТП.

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