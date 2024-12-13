Госдума приняла законопроект об изменениях порядка учета трудового стажа для назначения пенсии

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Госдума Российской Федерации приняла законопроект, который вносит изменения в порядок учета трудового стажа для назначения пенсии. Теперь в пенсионный стаж россиян будут включаться периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.

Кроме того, учитываться будут и периоды трудовой деятельности в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года. Разработчики поправок подчеркивают, что цель данного документа — защита пенсионных прав граждан России, пишет pnz.ru.

Для подтверждения своей трудовой деятельности на указанных территориях гражданам понадобятся документы от работодателей или государственных органов. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что принятие закона поможет обеспечить социальную справедливость и гарантировать гражданам их пенсионные права.

-Это важно, потому что жители новых территорий являются полноправными гражданами РФ, обладающими всеми правами на социальные выплаты, — акцентировал парламентарий.

Чаплин добавил, что признание такого трудового стажа позволит большему числу людей рассчитывать на справедливую пенсию и тем самым укрепит социальную безопасность, а также интеграцию в российскую правовую и социальную систему.

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