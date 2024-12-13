Госдума приняла законопроект об изменениях порядка учета трудового стажа для назначения пенсии

Госдума Российской Федерации приняла законопроект, который вносит изменения в порядок учета трудового стажа для назначения пенсии. Теперь в пенсионный стаж россиян будут включаться периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.
Кроме того, учитываться будут и периоды трудовой деятельности в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года. Разработчики поправок подчеркивают, что цель данного документа — защита пенсионных прав граждан России, пишет pnz.ru.
Для подтверждения своей трудовой деятельности на указанных территориях гражданам понадобятся документы от работодателей или государственных органов. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что принятие закона поможет обеспечить социальную справедливость и гарантировать гражданам их пенсионные права.
-Это важно, потому что жители новых территорий являются полноправными гражданами РФ, обладающими всеми правами на социальные выплаты,— акцентировал парламентарий.
Чаплин добавил, что признание такого трудового стажа позволит большему числу людей рассчитывать на справедливую пенсию и тем самым укрепит социальную безопасность, а также интеграцию в российскую правовую и социальную систему.
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