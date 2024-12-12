Госдума против: законопроект о постоянном выходном 31 декабря не нашёл поддержки у депутатов

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На планерном заседании в Государственной думе не нашёл поддержки законопроект, предлагающий сделать последний день года, 31 декабря, постоянным выходным. Инициатива предполагала внесение изменений в Трудовой кодекс.

Авторы проекта хотели закрепить за новогодними каникулами период с 31 декабря по 6 января. При этом статус выходного для 31 декабря планировалось установить за счёт переноса рабочего дня с 8 января, пишет newsorel.ru.

Напомним, что в предстоящие новогодние праздники жители Орла смогут отдохнуть с 29 декабря по 8 января включительно.

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